Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la Selección Argentina debido a distintas lesiones. Ambos futbolistas se perderán los amistosos que el equipo de Lionel Scaloni disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La lesión de Almada

Almada, mediocampista de River, debió ser reemplazado a los cinco minutos del primer tiempo durante la derrota frente a Huracán. Los estudios posteriores determinaron que sufrió un desgarro de grado 1 en el cuádriceps.

El futbolista regresará a River para continuar con su recuperación luego de quedar fuera de la convocatoria. De esta manera, no participará de los encuentros que Argentina disputará durante la fecha FIFA.

Foyth también quedó afuera

Juan Foyth tampoco podrá formar parte de la convocatoria de Scaloni para los próximos amistosos. El defensor de Villarreal arrastraba molestias musculares y se había perdido los últimos encuentros de su equipo por LaLiga.

Como no logró recuperarse de esas molestias, finalmente se decidió desafectarlo de la lista de la Selección Argentina. La Albiceleste tendrá así dos bajas para la serie de partidos prevista para los próximos días.

Los próximos amistosos

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, mientras que el 3 de octubre jugará ante Burkina Faso. El último partido será el 6 de octubre frente a Benín, en un encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.