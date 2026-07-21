La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. En su lugar, el piloto de reserva Paul Aron será quien conduzca el monoplaza del argentino para cumplir con una exigencia establecida por el reglamento de la categoría.

La decisión no responde a cuestiones deportivas ni de rendimiento, sino a la normativa que obliga a los equipos a brindar participación a pilotos considerados rookies durante determinadas sesiones de entrenamientos libres.

Paul Aron ocupará el lugar de Colapinto

A través de un comunicado oficial, Alpine informó que el piloto estonio de 22 años realizará su primera aparición de la temporada en una sesión oficial.

"El piloto de reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos", explicó la escudería.

Una vez finalizada la FP1, Colapinto volverá a subirse al A525 para disputar la segunda práctica libre del viernes y continuará con normalidad el resto de las actividades del fin de semana.

Qué dice el reglamento de la Fórmula 1

Desde la temporada 2025, la Fórmula 1 exige que cada equipo ceda cuatro sesiones de entrenamientos libres a pilotos que hayan disputado como máximo dos Grandes Premios en la categoría.

Además, la reglamentación establece que cada uno de los dos autos titulares debe ser utilizado en dos oportunidades por un piloto rookie durante la temporada.

Por ese motivo, Alpine decidió cumplir con una de esas obligaciones en la antesala del receso de mitad de año.

El cronograma del GP de Hungría

Pese a no participar en la FP1, Colapinto estará presente en el resto de la actividad del Gran Premio.

Viernes 24 de julio

Práctica Libre 1: 8.30 (con Paul Aron)

Práctica Libre 2: 12.00 (con Franco Colapinto)

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio

Carrera (70 vueltas): 10.00

El piloto argentino buscará aprovechar el resto del fin de semana para seguir sumando experiencia y aportar puntos para Alpine antes del receso estival de la Fórmula 1.