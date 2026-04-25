La escudería Alpine F1 Team quedó en el centro de la polémica tras recortar un video protagonizado por Franco Colapinto en el que el piloto argentino cantaba una canción con una referencia directa a las Islas Malvinas. El material había sido publicado originalmente en redes sociales, pero fue eliminado y vuelto a subir con una edición que suprimió ese fragmento.

El video mostraba a Colapinto interpretando el tema “Pa’ la Selección”, de La T y La M, una cumbia vinculada al seleccionado argentino que incluye la frase “Como en Malvinas preparado para la guerra”. Esa parte estaba presente en la primera versión, pero fue eliminada en la reedición del contenido oficial.

La modificación no pasó desapercibida: usuarios detectaron rápidamente el recorte al comparar ambas publicaciones, lo que desató cuestionamientos y críticas hacia la escudería en redes sociales, especialmente entre seguidores argentinos.

Según se informó, el video había sido grabado en marzo, en la previa del Gran Premio de Japón, como parte de una serie de contenidos promocionales con el piloto. Su publicación coincidió con la antesala de la exhibición que Colapinto realizará en Buenos Aires, lo que aumentó su visibilidad.

El contexto político también aparece como un factor relevante: la cuestión de las Islas Malvinas volvió a instalarse en la agenda internacional en los últimos días, lo que pudo haber influido en la decisión editorial de Alpine, cuya base operativa se encuentra en el Reino Unido.

Hasta el momento, ni la escudería ni el piloto realizaron declaraciones públicas sobre la controversia, aunque el episodio volvió a poner en evidencia la sensibilidad del tema y su impacto incluso en contenidos deportivos y de entretenimiento.