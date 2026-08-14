La continuidad de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en 2027 volvió a quedar en suspenso luego de que Flavio Briatore decidiera frenar la firma de la renovación del argentino.

Según el especialista en economía de la Fórmula 1 Marc Limacher, la escudería francesa ya tendría preparado un contrato 1+1 para Colapinto, que extendería su vínculo, pero el acuerdo quedó en pausa debido a que Briatore estaría esperando posibles movimientos en el mercado de pilotos.

“Alpine ha preparado un contrato 1+1 para Franco Colapinto. El acuerdo está en espera en este momento. Briatore parece estar esperando una oportunidad en el mercado de pilotos”, publicó Limacher en su cuenta de X.

El especialista analiza desde 2005 el funcionamiento económico y empresarial de la Fórmula 1 y es autor y editor de Business/book GP, un medio dedicado al negocio y las estructuras de la máxima categoría.

Briatore elogió el crecimiento de Colapinto

La incertidumbre sobre el futuro del argentino ya había quedado expuesta semanas atrás. En una entrevista publicada por The Race, Briatore fue consultado sobre la continuidad de Colapinto y evitó confirmar que seguirá como titular durante 2027.

Sin embargo, el italiano destacó la evolución del piloto argentino desde su llegada a la Fórmula 1.

“En el caso de Franco, también es muy joven. Está viviendo su primer año en la Fórmula 1. Del año pasado a este mejoró un 100%”, afirmó Briatore.

El dirigente también dejó abierta la posibilidad de que el argentino continúe desarrollándose y señaló que todavía habrá que esperar para conocer qué ocurrirá con su futuro.

“Nunca se sabe cómo puede evolucionar un piloto joven. Habrá que ver. Veremos qué pasa en el futuro”, sostuvo.

De todos modos, Briatore remarcó que actualmente su prioridad dentro del proyecto de Alpine no pasa por definir al piloto.

Alpine prepara mejoras para el regreso de la F1

La Fórmula 1 retomará su actividad la próxima semana con el Gran Premio de Países Bajos, donde Alpine presentará un paquete de mejoras con el objetivo de recuperar rendimiento.

La escudería perdió terreno en las últimas fechas dentro de la denominada “clase media” de la categoría y buscará aprovechar las actualizaciones para volver a competir en mejores condiciones.

Para Colapinto, el regreso de la actividad también será una nueva oportunidad para seguir demostrando su evolución y fortalecer su posición en un mercado de pilotos que podría definir su futuro en Alpine.

El cronograma del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21

7:30 a 8:30: Práctica Libre.

11:30 a 12:14: Clasificación Sprint.

Sábado 22

7:00 a 8:00: Sprint.

11:00 a 12:00: Clasificación.

Domingo 23