Alpine anunció este jueves la incorporación de Mike Elliott como nuevo director técnico de la escudería, una decisión que tendrá impacto directo en el desarrollo del auto que utiliza Franco Colapinto en la Fórmula 1.

El ingeniero británico estará a cargo de supervisar las funciones técnicas y de ingeniería de la fábrica de Enstone, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los monoplazas y reducir la distancia con los equipos que actualmente se encuentran en la parte alta de la categoría.

Un ingeniero con experiencia en Mercedes

Elliott cuenta con 23 años de trayectoria en la Fórmula 1. Comenzó su carrera en McLaren en 2000 como especialista en aerodinámica y posteriormente pasó a Renault en 2008, donde trabajó en Enstone hasta 2012. Durante esa etapa se desempeñó como responsable de aerodinámica.

Ese vínculo con la fábrica británica volverá a ser importante para su nueva función, ya que ahora regresa a Enstone para encabezar el proyecto técnico de Alpine.

Luego de su paso por Renault y Lotus, Elliott se incorporó a Mercedes en 2012. Allí ocupó distintos cargos, entre ellos jefe de aerodinámica, director de tecnología y director técnico, puesto que ejerció hasta 2023.

Durante su trayectoria en Mercedes estuvo vinculado a una etapa en la que la escudería consiguió ocho campeonatos de Constructores y ocho de Pilotos, según destacó Alpine al anunciar su llegada.

Qué hará sobre el auto de Colapinto

La principal tarea de Elliott será liderar y supervisar el área técnica y de ingeniería de Alpine. Su trabajo estará relacionado con el desarrollo del monoplaza, especialmente en aspectos vinculados con la aerodinámica y la tecnología.

En ese sentido, su llegada apunta directamente a mejorar el rendimiento del auto de Colapinto y de su compañero Pierre Gasly. Alpine busca utilizar su experiencia para desarrollar soluciones que permitan al equipo acercarse a los cuatro equipos más competitivos de la categoría.

La incorporación se produce mientras la escudería trabaja para mejorar un monoplaza que durante la temporada 2026 ya mostró distintos desafíos técnicos. En el Gran Premio de Madrid, por ejemplo, el director de Alpine, Steve Nielsen, había señalado problemas relacionados con la manejabilidad, los baches y la tracción del auto.

El nuevo escenario de Alpine

La llegada de Elliott forma parte de la estructura técnica con la que Alpine busca consolidar su proyecto en la Fórmula 1. El británico vuelve a una fábrica que conoce y asumirá la responsabilidad de coordinar las áreas técnicas y de ingeniería desde Enstone.

Para Colapinto, la incorporación representa un cambio dentro del equipo encargado del desarrollo del monoplaza que conduce durante la temporada 2026. Alpine tiene al argentino y a Gasly como sus pilotos titulares y utiliza unidades de potencia Mercedes.