La resolución del Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA modificó nuevamente el resultado del Gran Premio de Mónaco y tuvo un fuerte impacto para Alpine. Pierre Gasly perdió el tercer puesto y retrocedió hasta la séptima posición, lo que significó que la escudería dejara de sumar los puntos correspondientes a ese podio.

Antes de conocerse el fallo, Alpine estaba apenas tres puntos por detrás de Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. Con el cambio en la clasificación de Mónaco, la diferencia pasó a ser de 16 puntos a favor de Racing Bulls.

El equipo francés queda así con 54 puntos, mientras que Racing Bulls suma 70 y ocupa el quinto lugar de la tabla.

Qué pasó con Gasly

Gasly había terminado tercero en pista en Mónaco, pero los comisarios le habían impuesto dos penalizaciones de cinco segundos por superar el límite de velocidad en el pit lane. Como consecuencia, inicialmente había caído al séptimo puesto.

Alpine presentó un reclamo y logró que las sanciones fueran anuladas, por lo que el francés recuperó el podio. Sin embargo, McLaren y Red Bull apelaron esa decisión y el caso llegó al Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA. Finalmente, el organismo resolvió restablecer las penalizaciones.

Con la nueva clasificación, Isack Hadjar recuperó el tercer lugar, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaron al quinto y sexto puesto. Gasly quedó séptimo.

La postura de Alpine

Tras el fallo, Alpine manifestó su “decepción y frustración” y sostuvo que la sanción fue injusta. La escudería insistió en que el auto de Gasly no había superado el límite de velocidad, aunque confirmó que respetará la decisión del tribunal.

El equipo aseguró además que mantendrá sus objetivos para lo que resta de la temporada, pese al golpe recibido en la pelea por el quinto lugar.

Así quedó la Copa de Constructores

Mercedes – 425 puntos Ferrari – 338 McLaren – 265 Red Bull Racing – 189 Racing Bulls – 70 Alpine – 54 Haas – 21 Audi – 16 Williams – 11 Aston Martin – 3 Cadillac – 0

El próximo desafío para Alpine será intentar recuperar terreno en las fechas que restan del campeonato y volver a acercarse a Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto.