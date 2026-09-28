Alpine ya dio vuelta la página después del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán y sorprendió con la imagen que utilizó para anunciar la próxima fecha de la Fórmula 1. La escudería francesa publicó una fotografía de Franco Colapinto en sus redes sociales para anticipar el siguiente compromiso del campeonato, apenas unos días después del choque que dejó al argentino y a Pierre Gasly fuera de competencia en Bakú.

“Otro fin de semana de carrera nos espera. Nos dirigimos a Bahréin”, escribió el equipo en la publicación, acompañando el mensaje con una imagen del piloto argentino.

La elección llamó la atención por el contexto en el que llegó. En Azerbaiyán, Colapinto protagonizó un incidente durante la vuelta 36, luego de la reanudación de la carrera tras el auto de seguridad. El argentino bloqueó al llegar a la primera curva e impactó contra su compañero Gasly, quien posteriormente chocó con Lando Norris. Los tres pilotos terminaron fuera de carrera.

La publicación en redes de la escudería. (Gentileza)

El accidente que dejó a los dos Alpine afuera

Colapinto había conseguido una buena posición de largada en Bakú y marchaba décimo cuando se produjo el accidente. El error en la frenada provocó el contacto con Gasly y terminó con los dos Alpine fuera de competencia.

La situación tuvo además consecuencias deportivas para el argentino. Los comisarios le impusieron una penalización de 10 segundos, que posteriormente fue transformada en una pérdida de cinco posiciones para la próxima carrera debido a que Colapinto no pudo cumplirla en Azerbaiyán tras abandonar.

El episodio también generó fuertes reacciones en redes sociales. Alpine publicó un comunicado para condenar los mensajes de odio y los ataques dirigidos contra sus pilotos y otros integrantes de la comunidad de Fórmula 1. El equipo sostuvo que los errores forman parte de la competencia y pidió evitar los comentarios abusivos.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

El próximo compromiso de Colapinto será el Gran Premio que, pese al mensaje de Alpine que habla de Bahréin, se disputará en el circuito de Sepang, en Malasia.

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre con las dos primeras prácticas. El sábado 3 será la tercera sesión y la clasificación, mientras que el domingo 4 se disputará la carrera.

El argentino llegará a esta fecha con una penalización de cinco puestos en la grilla, consecuencia directa del accidente ocurrido en Bakú.