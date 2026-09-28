El Grupo de Montaña de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (EIDFS) y el curso de confirmación del Colegio Don Bosco compartieron este sábado 26 de septiembre una destacada expedición educativa y religiosa hacia el Puesto Santa Clara, ubicado a 1.750 metros sobre el nivel del mar.

La jornada, realizada de manera conjunta sirvió para cerrar el Proyecto Socio-Educativo denominado "Más allá de la Cumbre", ejecutado durante julio y agosto de 2026, y entronizar la imagen de María Auxiliadora en la capilla del lugar.

Reconocimiento ferroviario y testimonio del coordinador

El trayecto inicial comprendió un reconocimiento de la traza del Ferrocarril San Martín.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el profesor Martín Alejandro Mut Paton, coordinador del grupo de montaña, detalló las paradas del recorrido: "Iniciamos la actividad en Cañada Honda y continuamos hacia el sur por el apeadero de Guanacache —una pequeña instalación ferroviaria que sirve para el ascenso y descenso de pasajeros—, la estación Retamito, Cienaguita, Divisadero y Pedernal", contó. "Finalmente sobre las 12 horas arribamos a Santa Clara, casi simultáneamente ambos contingentes que totalizaron unos 75 expedicionarios", puntualizó Mut Paton.

Trabajos comunitarios y aportes de la comunidad educativa

Una vez en el lugar, los expedicionarios distribuyeron las tareas para acondicionar el espacio religioso.

Se preparó el material necesario para el encofrado y llenado sobre el cual se asentaría la base y columna de la Virgen. Esta pieza fue torneada y diseñada en madera de pino por el maestro de taller jubilado Pedro Ortega. Además, los contingentes trasladaron otra valiosa donación: un reclinatorio diseñado y construido por el exalumno y técnico vial Víctor Tello.

Instrucción de montaña y marcha a la cascada

Al concluir las labores constructivas en la capilla, los alumnos del Curso de Montañismo ofrecieron a sus pares una breve capacitación sobre uso de equipo, técnicas de movimiento en montaña, cartografía y seguridad. Posteriormente, los participantes iniciaron un desplazamiento hacia la Cascada del Arroyo Santa Clara, sitio en el que compartieron el almuerzo.

Procesión, Misa y entronización de la imagen

A las 16:30 horas, la delegación retornó al puesto para ajustar los últimos detalles constructivos. Tras una dinámica salesiana, se organizó un cordón de honor junto a la Familia Suárez, propietarios del Puesto Santa Clara, para acompañar el ingreso en procesión de la imagen de María Auxiliadora a su sitial.

El encuentro culminó con la Santa Misa presidida por el Padre Andrés Peirone, la bendición de la escultura y fotos grupales para registrar el momento.