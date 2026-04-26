En el marco del Día del Animal, el Gobierno de San Juan realizará una serie de operativos y actividades gratuitas destinadas a promover el cuidado, la protección y la tenencia responsable de mascotas en toda la provincia.

Las acciones serán coordinadas por la Secretaría de Ambiente y contemplan controles, rescates y tareas de fiscalización para prevenir el maltrato animal y la tenencia ilegal de fauna. Estos operativos se desarrollarán en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el territorio.

Además, se llevarán adelante actividades abiertas a la comunidad, orientadas a generar conciencia sobre el respeto hacia los animales y fomentar prácticas responsables en el cuidado de mascotas. Las jornadas incluirán también asesoramiento para los vecinos y difusión de políticas públicas vinculadas al bienestar animal.

El punto de partida comenzó este domingo 26 en el Parque de Mayo, donde la comunidad se acercó desde las 16:30 al stand ubicado en Urquiza y 25 de Mayo. La iniciativa continúa el martes 28 en Rivadavia, en el boulevard del barrio Piuquen (Olmedo y Calívar) a partir de las 10 horas.

El miércoles 29, día del animal, la propuesta también llegará al ámbito educativo con una charla en la Escuela Ángel D. Rojas, donde estudiantes participarán de una jornada de concientización sobre el cuidado de los animales, incorporando conceptos de medicina preventiva, respeto por la vida y responsabilidad ciudadana desde edades tempranas, derechos de los animales y legislación vigente en la provincia, acercando a la comunidad herramientas concretas para actuar frente a situaciones de maltrato o abandono.

Ese mismo día el operativo llegará al departamento 9 de Julio, en la plaza María Rosa Mística de Alto de Sierra, desde las 18, incorporando propuestas del Parque de la Biodiversidad. Finalmente, el martes 5 de mayo será el turno de Ullum, en la plaza Fabián Alfaro del barrio Agapito Gil, desde las 14:30, con el mismo esquema de atención y concientización.

En paralelo, se reforzarán campañas de prevención y educación, en línea con los programas que impulsa la provincia para reducir el abandono y promover el control poblacional de perros y gatos mediante acciones sostenidas en el tiempo. Estas iniciativas suelen incluir servicios gratuitos como esterilización y vacunación, claves para la salud pública y el equilibrio ambiental.

El Día del Animal, que se conmemora cada 29 de abril en la Argentina, busca visibilizar la importancia de proteger a los animales y reflexionar sobre el rol de la sociedad en su cuidado. En ese marco, la provincia apuesta a profundizar políticas que garanticen el respeto y la protección de todas las especies.