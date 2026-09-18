El Gobierno de San Juan avanza con el proyecto para construir un nuevo relleno sanitario en La Bebida, que tendrá mayor capacidad que el actual y estará pensado para atender las necesidades de la provincia durante las próximas décadas.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos, confirmó que la nueva infraestructura se levantará en el mismo predio donde funciona el relleno actual. El proyecto ejecutivo fue presentado ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se encuentra en su etapa final.

“En forma simultánea, hemos presentado nosotros un proyecto ante el CFI, donde ya está en la etapa final y lo van a notificar en breve, que lo va a anunciar nuestro gobernador seguramente, para la construcción de un nuevo relleno”, señaló Ríos durante una entrevista en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

La nueva estructura será construida en paralelo al relleno existente y contará con mejores características y una capacidad superior. La intención de la Secretaría de Ambiente es ampliar la capacidad disponible y evitar que la provincia vuelva a quedar condicionada por el límite del actual predio.

“¿Va a ser más grande? Va a ser más grande, con más capacidad y planificado para mucho más tiempo”, afirmó el funcionario al ser consultado por las características del proyecto.

La decisión está vinculada con el estado de la infraestructura que funciona actualmente en La Bebida. Ríos reconoció que el relleno sanitario se encuentra colapsado, aunque explicó que se llevaron adelante trabajos para extender su vida útil mientras se desarrolla la nueva obra.

“El relleno está colapsado, se está trabajando muy bien, se ha alargado la vida útil”, explicó el secretario de Ambiente, al destacar las tareas realizadas en la planta de tratamiento.

La estrategia oficial contempla mantener operativo el relleno actual durante la transición y sumar la nueva estructura en el mismo lugar. La construcción permitirá ampliar la capacidad para la disposición de residuos.

El proyecto fue pensado con una mirada de largo plazo. El funcionario señaló que uno de los principales requisitos planteados ante el CFI y la consultora encargada del proyecto ejecutivo fue que la obra pudiera acompañar el crecimiento de San Juan durante un período prolongado.

“Pensado en el San Juan de los 20 o 30 años”, sostuvo Ríos al explicar el horizonte previsto para la nueva infraestructura.

El funcionario indicó que el proyecto ejecutivo está próximo a concluir y que será notificado en breve. A partir de esa instancia, el Gobierno deberá avanzar con las definiciones vinculadas al financiamiento, la ejecución y los tiempos de la obra.

Ríos explicó que un relleno de estas características puede demandar alrededor de un año, aunque aclaró que los plazos dependen de la complejidad del proyecto. La referencia surgió al comparar la nueva infraestructura con la que funciona actualmente en La Bebida.

Mientras tanto, desde Ambiente aseguran que las tareas realizadas sobre el predio existente permitieron prolongar su funcionamiento. La apuesta oficial es que esa extensión sirva como puente hasta la puesta en marcha del nuevo relleno.

De esta manera, el Gobierno provincial busca sumar capacidad, mejorar la infraestructura y contar con una instalación que pueda sostener la demanda de San Juan durante las próximas décadas.

La obra estará en el mismo predio, funcionará en paralelo al relleno actual y tendrá mayor capacidad.