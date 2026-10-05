La minería no es una actividad más. Por su escala, su impacto ambiental y la cantidad de contratistas que moviliza, exige estándares de gestión que van mucho más allá de lo contable. Así lo explicó Gustavo Nigohosian, contador público, auditor interno certificado y director de Governance School, en el marco de las 9º Jornadas Nacionales de Sostenibilidad y 1º de Ética y Compliance que organizó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan.

"El compliance es el diseño de procesos para mitigar riesgos desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia de la información contable y no contable, el cumplimiento legal y regulatorio, y la prevención, detección y respuesta frente al fraude", explicó Nigohosian a DIARIO HUARPE. "Todas las organizaciones enfrentan esas cuatro categorías de riesgos, las cuales impactan al final en la reputación si cualquiera de ellas falla, o inclusive en los ingresos", agregó.

En términos simples, el compliance es el conjunto de normas, controles y procedimientos que una empresa implementa para evitar problemas legales, económicos y reputacionales. No se trata solo de cumplir con las leyes, sino de anticiparse a los riesgos y tener mecanismos para detectarlos y responder.

Los riesgos específicos de la minería

Nigohosian detalló que, aplicado a la minería, el compliance adquiere características propias. "Los riesgos son varios: tenemos riesgo de ciberseguridad, riesgo de datos personales, y en la minería destacan especialmente riesgos como ambiente, laboral, control de contratistas —que generalmente son muchos—, cumplimiento de leyes laborales y seguridad de las personas o prevención de accidentes", señaló.

El especialista remarcó que el compliance tradicional suele enfocarse en corrupción y prevención de lavado de activos, pero que cada industria tiene sus propios desafíos. "Tenés que ver qué riesgo te aprieta el zapato en cada industria. En la minería tenés que pensar realmente en ambiente. Por eso las jornadas son de sustentabilidad también, porque hay que apuntar a evitar traer problemas vinculados con el ambiente y con las comunidades", afirmó.

Por qué importa para los proveedores

El crecimiento de los proyectos de cobre en San Juan generó una demanda creciente de bienes y servicios. Pero no cualquier empresa puede ser proveedora de una minera. Las compañías exigen a sus contratistas estándares internacionales de gestión, seguridad, ambiente y gobernanza.

"Todos los que forman parte de la cadena de valor de las mineras, proveedores de distinta envergadura, tienen que responder con ciertas prácticas internacionales. En eso convergen la profesión, la universidad, la capacitación y estos espacios que reúnen a distintos profesionales", señaló Nigohosian.

El especialista destacó el nivel de los participantes locales. "Vi gente de cámaras y de la universidad, y he visto prácticas de alto nivel. Realmente por parte de las cámaras se nota la necesidad de capacitación, no solo en compliance sino también del recurso humano, para poder aplicar todo lo que pensamos que viene en materia de crecimiento para la provincia", concluyó.