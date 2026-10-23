Albardón fue escenario de una experiencia inédita para la recuperación de fauna silvestre en San Juan. En el Ecoparque Tacuará se liberaron 14 aves autóctonas que habían sido decomisadas en distintos procedimientos y atravesaron un proceso de recuperación antes de regresar a su hábitat natural. La actividad se realizó por primera vez en una granja privada y contó con la participación de la Secretaría de Ambiente.

José Marinero, jefe de Flora y Fauna, destacó la importancia del establecimiento para este tipo de tareas. “Es uno de los aviarios que está habilitado también a nivel nacional y en la provincia”, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Catorce aves autóctonas volvieron a la naturaleza en el Ecoparque Tacuará, en Albardón. (Foto DIARIO HUARPE)

El funcionario señaló que los ejemplares llegaron a través de procedimientos articulados con distintas fuerzas de seguridad. “Son aves autóctonas nuestras y que se encuentran acá en el departamento con su distribución. Por eso se pueden llegar a liberar acá”, indicó sobre la decisión de devolverlas a una zona donde naturalmente habitan.

Entre los 14 ejemplares liberados había gilgueros, chamuchinas y venteberos. Para Marinero, la particularidad de la jornada estuvo vinculada con el lugar elegido y la visibilización del trabajo privado. “Hay liberaciones, pero no en esta trascendencia, liberarlas en el lugar donde han sido recuperadas o han sido tratadas para poder liberarlas a la naturaleza”, sostuvo.

Además, remarcó que el trabajo con establecimientos privados ya existía, aunque no había tenido esta exposición.

“Es la primera vez que se está visibilizando esta actividad”, afirmó.

Foto DIARIO HUARPE.

También recordó que Rubén Rubiño intervino en la recuperación de cardenales amarillos que luego fueron trasladados a Río Negro para ser liberados en esa provincia.

Cómo es el proceso para recuperar las aves

Rubiño explicó que el Ecoparque Tacuará dispone de instalaciones preparadas para mantener a los animales en cuarentena y reducir el riesgo de contagios.

“Nosotros tenemos una cuarentena con toda la tecnología que es a nivel mundial, tiene un filtro de EPA, de resolución microbiológica, que filtra todos los virus y bacterias del lugar”, detalló.

El sistema cuenta con puertas herméticas para evitar que posibles agentes infecciosos se propaguen al exterior. Durante la recuperación, las aves reciben una desparasitación general y luego tratamientos individuales, de acuerdo con sus condiciones.

“Lo primero que se realiza es una desparasitación general, y después se empieza a tratar a cada uno en forma individual, según las características”, precisó Rubiño.

Cuando los ejemplares están en condiciones, pasan a espacios más amplios para fortalecer la musculatura y prepararse para volar nuevamente en libertad.

El propietario también advirtió que el tiempo que las aves llevan en cautiverio puede influir en sus posibilidades de recuperación. “Si la captura es reciente, yo voy a recomendar acá que se liberen inmediatamente”, señaló.

Finalmente, Rubiño valoró el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente para desarrollar esta tarea. “Me está brindando la posibilidad de desarrollar mi pasión por la cría y por recuperar animales”, expresó.