A raíz del incremento de mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de San Juan, el Ministerio de Educación confirmó la realización de una jornada institucional destinada a alumnos de segundo ciclo de primaria y de nivel secundario. El objetivo central es sensibilizar a la comunidad educativa sobre la gravedad de estas acciones.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, aclaró a DIARIO HUARPE que este tipo de advertencias no pueden ser consideradas juegos de niños. “No son travesuras ni chistes, sino que constituyen un delito tipificado como intimidación pública. Esto asusta a estudiantes, familias y docentes”.

Ante la gravedad de los hechos, la funcionaria indicó que la jornada alcanzará a estudiantes del segundo ciclo del nivel primario y al nivel secundario en todas sus modalidades. La propuesta fue diseñada por la cartera educativa con el objetivo de generar espacios de diálogo y prevención dentro de las aulas.

En paralelo, la secreataría señaló que se trabaja junto a la Secretaría de Seguridad en cada caso que se detecta “para avanzar con las denuncias”. Asimismo, detalló que, ante cada situación de riesgo, “los directivos proceden a hacer las denuncias”.

La funcionaria también remarcó el rol de las familias en el acompañamiento de los estudiantes frente a este tipo de situaciones. “Debemos contar con el acompañamiento de la familia. La escuela sola no va a poder abordar esto. Los chicos están cuatro o cinco horas con nosotros; el resto del día están con su entorno cercano. El pedido es que los padres miren las redes, hablen y pongan en palabras lo que pasa, para solucionar esto y contener a los jóvenes”.

La jornada institucional buscará unificar criterios de prevención y actuación frente a amenazas, en un contexto donde este tipo de episodios se reiteraron en distintos puntos del país. La actividad se implementará próximamente en todas las modalidades y apunta a que los docentes aborden el tema en el aula con la seriedad que el contexto requiere.