Antes de ser asesinada, la mujer había acudido a la Justicia para denunciar el comportamiento de Martín Marín. La presentación fue realizada el 1 de julio de este año, luego de que, según relató, comenzara a sufrir amenazas y situaciones de hostigamiento por parte de quien luego sería señalado como el autor del femicidio.

De acuerdo con la denuncia, la víctima explicó que desde hacía algunos días Marín se presentaba de manera reiterada en su lugar de trabajo e insistía con que ella había iniciado una relación sentimental con un compañero laboral. Esa situación, según manifestó, había derivado en amenazas que la llevaron a solicitar la intervención judicial.

La causa avanzó con rapidez y, el 3 de julio, apenas dos días después de radicada la denuncia, comenzó a regir una prohibición de acercamiento contra Marín como medida de protección para la mujer.

En la presentación judicial, la víctima también dejó asentado un dato que hoy cobra especial relevancia: aclaró que Marín nunca la había agredido físicamente hasta ese momento. Sin embargo, sostuvo que las amenazas, los celos y las apariciones en su lugar de trabajo le generaban temor y preocupación, motivo por el cual decidió recurrir a la Justicia.

Durante la investigación, además, los investigadores también tomaron contacto con una expareja de Marín. Según consta en las actuaciones, la mujer manifestó que durante la relación nunca había sufrido episodios de violencia física por parte de él, un testimonio que quedó incorporado al expediente.

Pese a la existencia de la denuncia y de la restricción de acercamiento dictada por la Justicia, el conflicto no logró detenerse y semanas después terminó de la peor manera, con el femicidio que hoy conmociona a San Juan.

La denuncia previa y las medidas adoptadas por el sistema judicial forman parte de la investigación y serán elementos clave para reconstruir el contexto de violencia y analizar cómo evolucionó la situación hasta el desenlace fatal.