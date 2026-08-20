Un hombre fue condenado a un año de prisión efectiva luego de ser acusado de golpear y amenazar de muerte a su hermano con un arma de fuego y un cuchillo en un domicilio de Rawson.

Se trata de Richard Rolando Brizuela, quien recibió la pena mediante un acuerdo de juicio abreviado. Además, la Justicia declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.

El caso fue investigado por el fiscal Cristian Gerarduzzi, con la asistencia del ayudante fiscal Francisco Rodríguez, en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La denuncia y las armas

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 22, luego de un requerimiento por una pelea en un domicilio ubicado en inmediaciones de Villa Larga, Rawson. Personal de la Comisaría 3ª de Capital llegó hasta el lugar y entrevistó a Leandro Brizuela, hermano del acusado.

Según su relato, ambos habían mantenido una pelea dentro de la vivienda y Richard le habría provocado lesiones en los brazos. Además, aseguró que durante el enfrentamiento lo amenazó de muerte con un arma de fuego y también con un arma blanca.

El cuchillo señalado por la víctima fue encontrado sobre la mesa del comedor. Se trataba de un elemento sin mango y con dos remaches.

En un primer momento, el arma de fuego no había sido localizada durante el rastrillaje policial. Sin embargo, posteriormente el denunciante informó que había encontrado un revólver calibre 32 largo, marca Vencedor y con el número de serie adulterado.

El arma estaba escondida dentro de una cocina antigua, debajo de prendas de vestir. El damnificado la entregó voluntariamente a los efectivos, quienes procedieron a secuestrarla y preservar la cadena de custodia para su posterior análisis balístico.

El acusado fue detenido en la vivienda

Cerca de las 22:30, los policías localizaron y aprehendieron al presunto agresor en el hall interno del domicilio. Al momento del procedimiento, se encontraba con el torso desnudo.

La pelea habría sido presenciada por la madre y la abuela de ambos hermanos. Las mujeres manifestaron que no habían visto las armas, no habían advertido lesiones y tampoco habían escuchado las amenazas mencionadas por el denunciante.

Ante la situación, los efectivos comunicaron lo ocurrido a la Base Acusatoria y al ayudante fiscal de turno, quien se presentó en el lugar.

Luego de interiorizarse sobre el caso, Rodríguez mantuvo comunicación con el fiscal Gerarduzzi. Bajo su dirección se ordenaron las medidas correspondientes y se inició el procedimiento de Flagrancia.

Finalmente, mediante un juicio abreviado, Brizuela fue condenado a un año de prisión efectiva, se declaró su reincidencia y se dispuso que permanezca en prisión preventiva.