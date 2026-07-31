AMET confirmó el paro docente del lunes y UDA define cómo adherirá

El paro nacional docente convocado para el próximo lunes 3 de agosto continúa sumando adhesiones en San Juan. Mientras UDAP ya había confirmado su participación en la medida impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), AMET oficializó este viernes que realizará un paro de 24 horas. En tanto, UDA informó que aún analiza la modalidad con la que acompañará la protesta y dará a conocer su decisión en las próximas horas.

Con este escenario, dos de los tres principales gremios docentes con representación en la provincia ya ratificaron que se sumarán a la jornada nacional de protesta, que tiene como eje una serie de reclamos vinculados al financiamiento del sistema educativo y a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

AMET confirmó un paro de 24 horas

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) difundió un comunicado en el que anunció su adhesión al paro nacional y al plan de lucha promovido por los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT).

Entre los principales reclamos del sector figuran el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros fondos educativos eliminados por la Nación, un mayor financiamiento para salarios y condiciones laborales, y la recuperación de los recursos destinados a la educación técnica.

UDA resolverá cómo se sumará

Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) señaló que la definición sobre la modalidad de adhesión en San Juan se conocerá en las próximas horas.

El gremio informó que el lunes, a las 14, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT junto con las organizaciones docentes que integran la central obrera presentarán oficialmente el plan de lucha que se desarrollará durante agosto. A partir de esa instancia, también quedarán definidos los próximos pasos de la protesta a nivel nacional.

UDAP ya había ratificado su adhesión

La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) fue el primer sindicato sanjuanino en confirmar que participará del paro nacional convocado por CTERA.

La entidad reclama la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y de otros fondos destinados al sistema educativo, además de exigir un mayor presupuesto para la educación pública y manifestar su rechazo a distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

De esta manera, el paro del lunes ya cuenta con la adhesión confirmada de UDAP y AMET, mientras se espera la definición de UDA, que completará el panorama gremial docente en San Juan.