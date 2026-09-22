El Gobierno nacional celebró el procesamiento de ocho acusados por el atentado contra la AMIA, dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas. Se trata de siete ciudadanos iraníes y un libanés señalados por su presunta participación en la planificación y ejecución del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, calificó la resolución como “un hito en la lucha contra la impunidad” y destacó la aplicación de la ley de juicio en ausencia. El presidente Javier Milei replicó el mensaje del funcionario y escribió en redes sociales: “La Moral como Política de Estado”.

El mensaje del Gobierno tras el fallo por la AMIA

Mahiques sostuvo que la herramienta incorporada a la legislación argentina permitirá que la investigación continúe pese a que los acusados no comparezcan ante la Justicia argentina. La Ley 27.784, sancionada en 2025, habilita el juicio en ausencia en determinadas causas vinculadas, entre otros supuestos, con delitos comprendidos en instrumentos internacionales contra el terrorismo.

Patricia Bullrich también se expresó públicamente tras conocerse la resolución y vinculó el avance judicial con la aprobación de ese mecanismo procesal. Sus declaraciones incluyeron cuestionamientos políticos al Memorándum con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Quiénes fueron procesados

Rafecas procesó como presuntos autores mediatos a Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Ali Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, vinculado a la fuerza Al Quds.

También fueron procesados como presuntos cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la Embajada de Irán; Ahmad Asghari, señalado como exagente de inteligencia; y Salman Raouf Salman, ciudadano libanés vinculado a Hezbollah.

Según la resolución judicial informada por distintos medios, Rafecas consideró acreditado que el atentado fue decidido por integrantes de la conducción iraní y ejecutado por Hezbollah. Además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio y estableció embargos de US$500 millones para cada procesado.

El procesamiento puede ser apelado por la Defensa Oficial. En caso de quedar firme, el expediente podrá avanzar hacia la instancia de juicio oral bajo el régimen de juicio en ausencia.