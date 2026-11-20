Un dolor de cabeza, una molestia muscular o una articulación inflamada suelen llevar a muchas personas a tomar medicamentos sin consultar. Sin embargo, el uso frecuente o prolongado de ciertos analgésicos y antiinflamatorios puede afectar los riñones, incluso antes de que aparezcan síntomas. Así lo explicó el nefrólogo Martín Giménez en Salud & Bienestar, donde advirtió sobre los riesgos de la automedicación y la importancia de los controles preventivos.

El especialista señaló que algunos medicamentos de venta libre pueden alterar la circulación sanguínea dentro del riñón y perjudicar su capacidad para filtrar la sangre. Otros fármacos pueden provocar lesiones en sus estructuras internas. El riesgo depende del producto, la dosis, el tiempo de consumo y la salud de cada paciente.

El riesgo de tomar medicamentos durante meses

“Lo seguro es tomar poca dosis poco tiempo”, explicó el médico al diferenciar el uso ocasional del consumo sostenido.

Martín Giménez, médico nefrólogo.

Advirtió que respetar la dosis máxima diaria no significa que un antiinflamatorio sea seguro si se utiliza casi todos los días durante meses. Por eso, recomendó revisar con un profesional los tratamientos que se prolongan y evitar aumentar las dosis por cuenta propia.

Los adultos mayores y las personas con diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad renal previa requieren especial precaución. La deshidratación y la combinación de antiinflamatorios con determinados medicamentos, como algunos diuréticos, también pueden aumentar el riesgo de lesión renal. Esto no significa que deban suspenderse los tratamientos indicados: es necesario evaluar cada caso con el médico.

Por qué los controles son fundamentales

Una de las principales dificultades es que el deterioro renal puede avanzar sin molestias evidentes.

“Si uno espera tener síntomas físicos para ver el daño renal estamos complicados”, alertó Giménez.

La hinchazón de piernas o el aumento de la presión arterial pueden aparecer cuando ya existe una alteración importante, aunque también tienen otras causas.

Para detectar problemas a tiempo, el especialista recomendó controles periódicos cuando se toman medicamentos de manera habitual o existen factores de riesgo. Los análisis de sangre y orina permiten evaluar la función renal y orientar las decisiones médicas. La frecuencia de los estudios debe ajustarse a cada persona.

El daño provocado por medicamentos puede mejorar al suspender o modificar el fármaco responsable, pero no siempre es reversible. Esa decisión debe tomarla un profesional, que también puede buscar otras opciones para aliviar el dolor, como kinesioterapia o actividad física adaptada.

Giménez insistió en no automedicarse durante períodos prolongados y consultar si el dolor persiste. También recordó que beber agua en exceso no compensa el riesgo de un medicamento y que las personas con enfermedades cardíacas o renales pueden necesitar indicaciones específicas de hidratación. La prevención empieza por preguntar si realmente es necesario seguir tomando cada remedio.

Dato

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