Ander Herrera sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y será baja en Boca Juniors, según confirmó el parte médico oficial del club tras la lesión previa al partido ante Defensa y Justicia.

De acuerdo a las primeras estimaciones, el mediocampista se perderá al menos dos partidos: el cruce frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores y el encuentro ante Central Córdoba por el Torneo Apertura. Incluso, no se descarta que su regreso se postergue hasta el inicio de los playoffs.

La lesión se produjo durante la entrada en calor, cuando el jugador sintió una molestia muscular que lo dejó fuera del equipo a último momento. Posteriormente, los estudios confirmaron el desgarro, una dolencia que suele demandar varias semanas de recuperación.

El caso vuelve a encender las alarmas en Boca por el historial físico del volante, que desde su llegada ha sufrido reiteradas lesiones musculares y múltiples ausencias en momentos clave de la temporada.

En este contexto, el cuerpo técnico deberá rearmar el mediocampo para los próximos compromisos, mientras sigue de cerca la evolución del futbolista, cuyo regreso dependerá de la respuesta física en las próximas semanas.