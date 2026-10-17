Cristian Andino, diputado nacional de Unión por la Patria, se refirió a la causa judicial por el Acueducto Gran Tulum durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, que se conmemora cada 17 de octubre. El legislador explicó los motivos de su ausencia en la última audiencia y habló sobre la próxima citación, prevista para el 10 de noviembre.

“Ojalá se resuelva pronto, porque no cabe ninguna duda de que hay una intencionalidad política. La política se resuelve con la política en la calle, que es lo que estamos haciendo”, afirmó a DIARIO HUARPE al ser consultado por la investigación. Además, aseguró que está a disposición de la Justicia y defendió su actuación durante el proceso.

El diputado sostuvo que su inasistencia estuvo vinculada con compromisos legislativos en el Congreso de la Nación. Según explicó, durante esos días tenía reuniones de comisión y una sesión en la que se trataron distintos temas.

“Presentamos una nota, explicamos cuáles eran nuestras obligaciones y solicitamos participar por Zoom. No teníamos inconvenientes en interrumpir nuestra actividad para comparecer, pero la jueza no aceptó ese mecanismo”, señaló.

Andino remarcó que el pedido de participación virtual no buscaba obtener un privilegio, sino compatibilizar sus responsabilidades como legislador con el requerimiento judicial. “En ningún momento evitamos estar a disposición. Tenemos la tranquilidad de que siempre hemos hecho las cosas bien”, aseguró.

Qué dijo sobre la próxima audiencia

Consultado sobre la citación fijada para el 10 de noviembre, el legislador afirmó que concurrirá presencialmente si puede hacerlo. “Si puedo estar presente, voy a estar, porque no tengo ningún problema. Si algo ha marcado mi vida política, tiene que ver con la transparencia”, expresó.

También cuestionó que la investigación esté relacionada con una función que, según indicó, desempeñó hace 11 años. En ese contexto, respondió a las consultas sobre la posibilidad de que el fiscal solicite su desafuero y reiteró que, a su entender, nunca se negó a comparecer.

El mensaje por el Día de la Lealtad

Durante la actividad del Partido Justicialista, Andino también se refirió a la unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2027. “Nos fue muy bien cuando estuvimos unidos y parece que ese debe ser el camino. Hay que hacer el esfuerzo para consensuar y llevar a los cargos electivos a las mejores mujeres y los mejores hombres”, manifestó.

El diputado planteó así la necesidad de alcanzar acuerdos dentro del espacio político, mientras ratificó que continuará con su labor legislativa y su actividad territorial en la provincia.