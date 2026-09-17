El diputado nacional por San Juan Cristian Andino presentó un proyecto de ley para que la provincia sea considerada “zona muy cálida” dentro del esquema de subsidios eléctricos y para que la cantidad de energía alcanzada por el beneficio pueda modificarse de acuerdo con las temperaturas y la duración de las olas de calor.

La iniciativa, denominada Régimen de Compensación Tarifaria por Condiciones Climáticas Extremas para la Provincia de San Juan, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el 31 de agosto. Durante una entrevista en San Juan en Noticias, por Radio Mitre San Juan, Andino explicó que el objetivo es adaptar el esquema vigente a las condiciones climáticas de la provincia.

“San Juan no debe estar considerado en la categoría de zona cálida, sino directamente en la categoría de zona muy cálida”, afirmó el legislador.

El planteo no apunta solamente a modificar la categoría. Andino pretende que el consumo subsidiado pueda revisarse periódicamente en función de las temperaturas registradas y que incluso se extiendan los meses alcanzados cuando las condiciones climáticas así lo requieran.

“Si la ola de calor se extiende hasta marzo, y lo podemos ver en base cierta, bueno, que el subsidio también se extienda hasta marzo”, ejemplificó. Según explicó, la intención es evitar un esquema rígido y permitir que la cobertura acompañe lo que efectivamente ocurra durante cada verano.

Una compensación atada al calor

El proyecto propone utilizar información técnica para definir cuánto consumo eléctrico debe quedar alcanzado por el beneficio. Entre los factores mencionados por Andino aparecen la evolución de las temperaturas, las olas de calor, el consumo promedio, la demanda vinculada con la climatización y las características constructivas de las viviendas sanjuaninas.

Para el diputado, el aire acondicionado dejó de representar un consumo suntuario frente a las temperaturas extremas de San Juan. Además, sostuvo que las características antisísmicas de muchas construcciones también deben contemplarse al analizar la energía necesaria para refrigerar los hogares.

“Para poder vivir dignamente, van a necesitar consumir mucha más energía eléctrica de la que podrían necesitar en otras provincias con temperaturas moderadas”, argumentó.

Andino sostuvo que su propuesta toma como punto de partida el actual Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en lugar de crear un beneficio automático para todos los usuarios de la provincia. El esquema nacional vigente concentra la asistencia en hogares que cumplen los requisitos establecidos para acceder al subsidio.

“Estamos siguiendo la línea” del sistema actual, explicó el diputado, quien reconoció que personalmente hubiera preferido avanzar hacia un régimen específico similar al de Zona Fría, pero adaptado a las altas temperaturas.

Revisiones con información oficial

Otro punto central es que la compensación no quede fijada de manera permanente en una determinada cantidad de kWh. La propuesta contempla revisiones según las condiciones de cada período.

“Esta compensación climática nosotros proponemos que sea revisada periódicamente”, afirmó Andino. Para ello mencionó información del Servicio Meteorológico Nacional, el EPRE y otros organismos provinciales competentes.

Según explicó, se analizarían “la evolución de las temperaturas, las frecuencias de las horas de calor, la duración de los períodos extremos” y “el comportamiento real de la demanda”.

El proyecto quedó girado a las comisiones de Energía y Combustibles, Economías y Desarrollo Regional y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Su tratamiento legislativo será el próximo paso para determinar si la propuesta avanza en el Congreso.