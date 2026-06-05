El diputado nacional y referente del PJ sanjuanino, Cristian Andino, se pronunció en contra de la ley que autoriza al Gobierno provincial a gestionar financiamiento por hasta US$600 millones para obras de infraestructura. Si bien aclaró que acompaña la inversión pública como motor de desarrollo, cuestionó la forma en que se trató la iniciativa y reclamó una discusión más profunda antes de avanzar con un endeudamiento de esa magnitud.

A través de un comunicado, Andino sostuvo que siempre estará “a favor del desarrollo de San Juan y de la inversión pública como herramienta de crecimiento, generación de empleo y mejora de la calidad de vida”, pero advirtió que la operación financiera tendrá impacto sobre las futuras administraciones y los recursos de la provincia.

“Una decisión que implica un endeudamiento de 600 millones de dólares y que comprometerá las finanzas y el presupuesto de las próximas generaciones merece el debido respeto institucional, así como un análisis serio y responsable en las comisiones correspondientes”, afirmó.

El exintendente de San Martín consideró que una medida de esa relevancia requería una discusión más amplia antes de llegar al recinto. En ese sentido, planteó que debían convocarse distintos actores institucionales para enriquecer el debate.

“Resulta fundamental garantizar un debate amplio, transparente y plural, convocando especialmente a intendentes e intendentas para escuchar sus opiniones y aportes”, expresó.

Además, remarcó que la sociedad sanjuanina tiene derecho a conocer con mayor profundidad los alcances de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados.

“Entiendo que la sociedad sanjuanina tiene derecho a conocer en profundidad los alcances de una decisión que impactará en el futuro de la provincia durante muchos años”, señaló.

Andino también cuestionó la modalidad elegida para tratar el proyecto en la Legislatura. Según sostuvo, avanzar con un tratamiento sobre tablas en una iniciativa de esta magnitud no contribuye a generar confianza ni previsibilidad entre los ciudadanos.

“Buscar tratamientos sobre tablas en decisiones de tanta importancia no contribuye a la tranquilidad de las familias sanjuaninas”, manifestó.

Por último, defendió la disposición de los legisladores justicialistas para participar de un debate más extenso si hubiera sido necesario. “No tengo dudas de la predisposición de nuestros legisladores para participar en los horarios y días que sean necesarios con el objetivo de arribar a una decisión lo más pronto posible, pero siempre priorizando el estudio exhaustivo, el análisis responsable y el debate correspondiente”, concluyó.

Las declaraciones de Andino se suman a las críticas que distintos referentes del justicialismo expresaron tras la aprobación de la ley impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, quien defendió la herramienta financiera al considerar que permitirá ejecutar obras estratégicas y preparar a la provincia para los próximos 30 o 40 años.