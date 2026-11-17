El diputado nacional Cristian Andino volvió a referirse a la investigación por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum y lanzó un fuerte cuestionamiento contra el Ministerio Público Fiscal. El exintendente de San Martín y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) sostuvo que los fiscales realizaron afirmaciones que, según su interpretación, no se ajustan a la verdad. Además, reiteró su preocupación por una posible intencionalidad política detrás del proceso judicial.

"Y esa preocupación aumenta después de escuchar las manifestaciones de los fiscales, porque considero que en varias de sus afirmaciones han faltado a la verdad. Y eso es algo muy grave", expresó el legislador.

Andino evitó precisar cuáles fueron las afirmaciones que cuestiona y adelantó que habrá oportunidad de responderlas durante el desarrollo del proceso. "Pero no quiero anticiparme. Habrá tiempo para aclarar cada una de esas cuestiones. Hoy mi prioridad es que la Justicia avance y que todo se esclarezca", manifestó.

Las declaraciones se producen en medio de un nuevo giro en la causa, luego de que la jueza de Garantías Mónica Lucero hiciera lugar parcialmente a un pedido de nulidad presentado por las defensas y declarara inválidos los actos procesales realizados desde el 13 de octubre.

La preocupación por una posible intencionalidad política

El diputado también volvió a poner sobre la mesa una sospecha que ya había manifestado públicamente: la posibilidad de que la investigación judicial tenga una finalidad política de cara al próximo proceso electoral.

"A medida que avanza esta situación, crece mi preocupación de que detrás de todo esto pueda existir una intencionalidad política, que se esté buscando una foto para intentar desprestigiarme a pocos meses de una elección", sostuvo.

Sin embargo, Andino insistió en que mantiene su disposición a colaborar con la investigación y aseguró que no tiene inconvenientes en que se revise su trayectoria en la administración pública.

"Quiero volver a ratificar lo que dije desde el primer día: vine a colaborar con la Justicia y estoy a disposición para que investiguen absolutamente todo lo que tengan que investigar, no solamente mis cuatro años al frente de OSSE, sino también mis períodos como intendente", señaló.

Con esas declaraciones, el legislador buscó dejar en claro que no pretende limitar la investigación a su gestión al frente de Obras Sanitarias y que está dispuesto a que también se analicen sus años como jefe comunal de San Martín.

El reclamo por su ausencia en el Congreso

Otro de los puntos que planteó Andino estuvo relacionado con sus obligaciones legislativas. El diputado lamentó que su participación en la audiencia judicial coincidiera con una jornada de trabajo en el Congreso de la Nación.

"También quiero decir que me da mucha pena no poder estar hoy en el Congreso de la Nación, donde, como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, debería estar participando del debate y la elaboración del dictamen del Presupuesto Nacional, defendiendo los intereses de San Juan y de todos los argentinos", expresó.

Pese a esa situación, remarcó que decidió cumplir con su presentación judicial. "Sin embargo, estoy acá, cumpliendo con la Justicia, como corresponde", agregó.

Una investigación que deberá retomar la formalización

Las declaraciones del diputado se dan en el marco de una causa en la que la Fiscalía expuso presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum.

Durante las audiencias desarrolladas el 10 y 11 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Andino los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Sin embargo, esas actuaciones quedaron comprendidas en la nulidad parcial resuelta por Lucero. Por lo tanto, la formalización de la investigación deberá realizarse nuevamente, una vez que se resuelva la recusación de la magistrada.

Mientras tanto, Andino aseguró que continuará colaborando con la Justicia y ratificó su confianza en que podrá esclarecer su situación."Tengo la conciencia absolutamente tranquila. Voy a seguir colaborando y confío en que la verdad se va a conocer", concluyó.