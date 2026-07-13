La carrera hacia la definición del liderazgo del peronismo sanjuanino para 2027 sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista fue el diputado nacional Cristian Andino, quien recibió un gesto político de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, durante la peña organizada por el municipio el domingo pasado.

La jefa comunal no solo compartió la actividad con el legislador nacional, sino que además posó para las fotos junto a él y al intendente de Ullum, David Domínguez. En un año donde los movimientos internos del PJ son leídos con atención, la imagen trascendió el marco protocolar y fue interpretada como una nueva señal de respaldo hacia uno de los dirigentes que aparece en la conversación para disputar la candidatura a gobernador del justicialismo en 2027.

Lo llamativo del episodio no es únicamente que Andino siga acumulando gestos de acompañamiento dentro del partido, sino de dónde proviene ese respaldo. Rodríguez construyó su carrera política de la mano de Fabián Gramajo y fue la candidata impulsada por el exintendente de Chimbas para sucederlo al frente del municipio.

Ese antecedente le otorga un peso especial a las imágenes difundidas durante la peña. En el PJ sanjuanino es conocido que la relación entre Gramajo y Andino atraviesa un período de tensión política que ambos dirigentes nunca se preocuparon por ocultar. Por eso, cualquier señal proveniente del sector identificado con el exintendente chimbero adquiere una lectura distinta.

Aunque no hubo expresiones públicas de apoyo, la decisión de Rodríguez de mostrarse junto a Andino en una actividad organizada por el municipio fue interpretada como un gesto político en momentos en que comienzan a configurarse los distintos espacios internos del justicialismo.

El diputado nacional viene consolidando su posicionamiento dentro del peronismo provincial a partir de una agenda territorial que incluye recorridas, reuniones con dirigentes y presencia en actividades institucionales. En ese contexto, cada fotografía y cada aparición pública con referentes de distintos sectores del PJ empieza a formar parte del mapa de alianzas de cara a la discusión por la conducción partidaria y las candidaturas de 2027.

A más de un año de la definición electoral, el peronismo todavía no tiene un liderazgo unificado. Sin embargo, los movimientos de sus principales referentes ya empiezan a mostrar hacia dónde puede inclinarse el equilibrio interno. Y, en ese escenario, la foto de Chimbas dejó un mensaje que difícilmente pase inadvertido para quienes siguen de cerca la reconfiguración del PJ sanjuanino.