Andrea del Boca atraviesa una depresión y se teme lo peor: "Llora todo el día"

La situación de Andrea Del Boca es sumamente delicada tras su retiro del programa televisivo debido a un fuerte golpe. Sobre este tema, Guido Záffora reveló que "Hay una crisis total con Andrea Del Boca, las imágenes de su caída son impactantes".

El panelista añadió que "Andrea no la está pasando bien, está en su casa. Tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión". Una de las cuestiones que más la afectó fue la respuesta de la audiencia, ya que ella "Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto".

Sumado a esto, la actriz "Sintió mucho enojo con ver a Biasotti. Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado". Según se supo sobre las novedades legales de su expareja, "Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas". Por el momento, la artista no se encuentra sola ya que "Ella está en su casa siendo cuidada por su familia".

Záffora concluyó su informe sobre el estado de la famosa el 9 de abril de 2026 asegurando que "Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición".