El director general de Aduanas, Andrés “El Negro” Velis, presentó su renuncia y dejó vacante la conducción de uno de los organismos clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Velis había asumido al frente de la Dirección General de Aduanas en octubre de 2024, luego de una extensa trayectoria dentro del organismo. Su salida se produce después de varias semanas en las que habían circulado versiones sobre su continuidad.

El posible reemplazante

Uno de los nombres que comenzó a circular para ocupar el cargo es el del abogado Rodrigo Peydró. Según fuentes citadas por Minuto de Cierre, el letrado habría sido propuesto para asumir la conducción de la Aduana, aunque todavía no existe una designación oficial.

Peydró es abogado penalista y tiene experiencia en cuestiones tributarias y aduaneras. También intervino en la denominada causa “Mafia de los Contenedores” y durante las últimas dos décadas representó a trabajadores aduaneros y a empresas vinculadas con el comercio exterior.

Sin embargo, otras versiones periodísticas habían mencionado previamente a Andrés Kunisz, actual subdirector de Control Aduanero, como otro de los nombres considerados para ocupar el puesto. Por el momento, ninguna de esas alternativas fue confirmada oficialmente.

Una salida después de casi toda una carrera en la Aduana

Velis, de 67 años, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional dentro de la Aduana y ocupó diferentes puestos vinculados con el control operativo, entre ellos funciones en el aeropuerto de Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires.

Tras jubilarse, regresó al organismo en 2024 para asumir la Dirección General de Aduanas durante la gestión del Gobierno nacional.

Su renuncia se suma a otros cambios registrados durante el año en distintas áreas de la estructura aduanera, especialmente en la conducción de Ezeiza.

Ahora, la definición del sucesor de Velis quedará en manos de las autoridades de ARCA. La elección determinará quién estará al frente de la Aduana, organismo encargado de controlar el ingreso y egreso de mercaderías del país.