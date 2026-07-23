River Plate cerró una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases. Después de varios días de negociaciones, la dirigencia alcanzó un acuerdo total con Tigres de México para adquirir el pase de Ángel Correa por 15 millones de dólares. El delantero llegará este jueves a la Argentina para someterse a la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, firmará contrato hasta diciembre de 2029.

La operación había atravesado un momento de incertidumbre luego de que el club mexicano modificara algunas de las condiciones pactadas inicialmente. Sin embargo, las conversaciones se retomaron durante las últimas horas y ambas instituciones lograron resolver las diferencias para concretar la transferencia.

Correa también tuvo un rol clave para destrabar el acuerdo. Tras el entrenamiento de Tigres, el atacante se despidió de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los trabajadores del predio, un gesto que confirmó que su etapa en el fútbol mexicano había llegado a su fin.

La salida del delantero ya era esperada por el entrenador Guido Pizarro, quien decidió no incluirlo entre los convocados para el encuentro frente a Xolos de Tijuana por la primera fecha de la Liga MX.

El campeón del mundo con la Selección argentina había manifestado desde hacía tiempo su deseo de regresar al fútbol argentino, una postura que terminó siendo determinante para que la negociación llegara a buen puerto pese a la resistencia inicial de Tigres, que buscaba maximizar el ingreso económico para afrontar compromisos financieros y reforzar su plantel.

Una negociación que terminó en US$15 millones

River inició las conversaciones con una oferta de 10 millones de dólares. Posteriormente elevó la propuesta a 13 millones y finalmente aceptó desembolsar 15 millones en todo concepto para quedarse con el atacante.

Correa llega luego de una destacada etapa en Tigres, donde fue protagonista de una temporada en la que el equipo alcanzó las finales de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup, aunque cayó en ambas definiciones frente a Toluca.

El entrenador Eduardo Coudet consideraba al exdelantero de San Lorenzo una prioridad para reforzar el ataque. Desde hace varios meses mantenía contacto con el futbolista y valoraba especialmente su experiencia internacional, su capacidad de desequilibrio y su versatilidad ofensiva.

Con la llegada de Correa, River suma su sexto refuerzo para afrontar el segundo semestre del año. El delantero se incorporará a un plantel que ya recibió a Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, mientras espera la incorporación de Nicolás Otamendi, quien se sumará una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

La dirigencia millonaria considera que la contratación de Ángel Correa representa uno de los grandes golpes del mercado de pases y apuesta a que el campeón del mundo sea una pieza fundamental en el equipo que buscará pelear tanto el Torneo Clausura como la Copa Libertadores.