Ángel de Brito dijo que Gran Hermano está armado y reveló al ganador

El periodista Ángel de Brito reavivó los debates en torno a la transparencia de Gran Hermano al anticipar abiertamente el nombre de la participante que se coronaría en la actual temporada del reality show. Los cuestionamientos sobre supuestas maniobras de la producción para beneficiar a ciertos concursantes han estado presentes desde el comienzo de esta entrega, que se caracteriza por reunir a varias figuras de renombre. En las redes sociales se ha especulado frecuentemente sobre posibles acuerdos previos y contratos con exigencias especiales, señalando a Sol Abraham como la gran favorita.

Hace unos días, el conductor dio a conocer que la gran final del certamen está programada para el 14 de septiembre. Al referirse al desenlace del ciclo, el periodista disparó con picardía una frase que encendió las alarmas de los televidentes: "El 15 hay un programa especial con la ganadora... que es un Sol. Eso dicen". Al lado del comunicador se encontraba la panelista Laura Ubfal, quien reaccionó con una sonrisa silenciosa que fue interpretada por muchos como un gesto de complicidad o respaldo hacia el llamativo vaticinio.

Sol Abraham ingresó por primera vez al universo del programa durante la recordada temporada del año 2011, donde convivió con figuras destacadas como Emanuel Di Gioia, Emiliano Boscatto y Cristian U. En aquella oportunidad, su personalidad se mostró mucho más pacífica, lo que le permitió avanzar hasta la instancia decisiva a pesar de las constantes tensiones que caracterizaban la convivencia diaria.

Sin embargo, el perfil de la concursante en esta edición especial muestra una faceta completamente diferente. Su postura desde el inicio es mucho más combativa, lo que generó que algunos la tildaran de soberbia. Además, el hecho de que su ex sea el productor y empresario Marcelo Da Corte sirvió para que sus detractores la tildaran de acomodada. A pesar de los duros señalamientos de sus detractores, la participante cuenta con un grupo de seguidores sumamente fuerte que la consolida como una de las candidatas más firmes para el desenlace del programa.