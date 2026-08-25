El departamento de Sarmiento se prepara para conmemorar su 118.º aniversario este martes 25 de agosto con una propuesta que combina fe, tradición, cultura y espectáculos artísticos para toda la comunidad. Los festejos comenzarán de manera oficial durante la mañana con celebraciones litúrgicas y ferias de identidad local, extendiéndose toda la semana. El fin de semana del 29 y 30 de agosto se completará el cronograma con un gran desfile cívico-militar y los shows estelares de Valentino Merlo y Los Nocheros. De este modo, el municipio busca reunir a vecinos de diversas localidades en torno a su historia compartida, ofreciendo actividades de entrada libre y gratuita en sus principales predios.

Actividades litúrgicas, ferias e identidad local el martes

La jornada del martes 25 de agosto iniciará a las 10:00 horas con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Antonio de Padua, en la Plaza Dominguito, con la participación de autoridades y vecinos.

Posteriormente, las actividades se trasladarán al Centro Cultural de Media Agua, donde se inaugurará una feria de identidad histórica que incluirá una muestra fotográfica, exposiciones del Museo Silvia Cortez, coleccionistas departamentales, exhibición de talleres municipales y material histórico sobre el pasado sarmientino, con la Escuela Misión Rural y Doméstica N.º 9.

Desde las 14:00 horas, la Plaza Dominguito será el punto de encuentro familiar y festivo. Los centros de jubilados tendrán un rol protagónico, participando Manos Laboriosas de Colonia Fiscal Norte, Amigos del Tiempo de Los Berros, Renacer a la Vida de Cochagual Norte y Puertas Abiertas de Cochagual Centro, junto a otros grupos locales.

El escenario se llenará de música y danza con la Academia de Danzas San Antonio, Ecos Colonieros, Semillitas de Alabanza, Familia y Costumbres de mi Argentina y Huella Malambo. Además, se sortearán tres tortas para quienes cumplan años ese mismo día y se inscriban previamente.

Una noche de astroturismo y eclipse en Pedernal

La programación por el aniversario dará espacio al astroturismo en una de las localidades más pintorescas de Sarmiento. El jueves 27 de agosto se llevará a cabo una edición especial de 'Pedernal bajo las estrellas', evento diseñado para combinar el paisaje cordillerano con la observación del cielo nocturno.

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de la observación de un eclipse parcial de Luna mediante telescopios, charlas de astronomía, degustación de vinos de altura y música en vivo.

La actividad tiene cupos limitados y requiere inscripción previa, ofreciendo además una propuesta gastronómica opcional para complementar esta experiencia única.

Desfile cívico-militar y grandes espectáculos de cierre

El cierre de los festejos llegará el fin de semana en el Predio Miguel del Sur, ex predio Rivielo, donde la tradición y la música popular se darán la mano. El sábado 29 de agosto, el predio abrirá sus puertas con diversos stands, destrezas criollas, jineteadas y la participación de los payadores Nicolás Membriani, José Rivero y Pichón Paredes. El broche de oro estará a cargo del consagrado y joven artista Valentino Merlo, quien presentará su show musical con entrada totalmente libre y gratuita.

El domingo 30 comenzará con el gran desfile cívico-militar a las 10:00 horas en Avenida 25 de Mayo, con el paso de escuelas, clubes, agrupaciones gauchas, autos antiguos y fuerzas de seguridad, como la cuarta Brigada Aérea de Mendoza, Gendarmería Nacional, el RIM 22, la Policía Federal y la Policía de San Juan.

Por la noche, en el predio central, se realizarán juegos de destrezas criollas, un sentido homenaje al recordado 'Chango Huaqueño' por músicos locales y el gran show de cierre a cargo de Los Nocheros.