La Anmta dispuso la prohibición del raticida SUPERCygonazo después de comprobar que el producto continuaba comercializándose pese a no contar con un registro vigente ante el organismo sanitario.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 5707/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanza a todo el territorio nacional.

El producto estaba identificado como un rodenticida de dosis única con bromadiolona al 0,005%. Según la información relevada por la Anmat, figuraba como elaborado por la firma Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L., con domicilio declarado en Munro, provincia de Buenos Aires.

Por qué fue retirado del mercado

La investigación comenzó luego de que el Servicio de Domisanitarios de la Anmat recibiera una consulta relacionada con la comercialización de productos de la marca SUPERCygonazo sin registro vigente.

La empresa había estado habilitada anteriormente como establecimiento elaborador de productos domisanitarios y el raticida también había contado con autorización.

Sin embargo, mediante la Disposición 6153/2025, la Anmta dio de baja la habilitación de la firma debido a que no había solicitado su reinscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios dentro de los plazos establecidos.

Como consecuencia de esa decisión, también fueron dados de baja los registros de los productos que estaban bajo la titularidad de la empresa.

El producto seguía a la venta

La situación generó una nueva intervención de la autoridad sanitaria porque, pese a la baja de los registros, el raticida continuaba ofreciéndose a los consumidores.

La Anmat intentó comunicarse con la empresa para notificarla sobre la situación. Sin embargo, la firma no respondió a la comunicación administrativa y una notificación enviada por correo tampoco pudo ser entregada debido a que, según informó el Correo Argentino, la compañía se había mudado.

Además, la autoridad sanitaria bonaerense fue consultada y señaló que no encontró registros en su jurisdicción correspondientes a un producto con esas características.

También alcanza a las ventas online

La prohibición establecida por la Anmat comprende el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de SUPERCygonazo.

La medida también incluye su oferta a través de plataformas de venta electrónica. Los enlaces donde se detectó publicidad o comercialización fueron remitidos al área encargada de fiscalizar la promoción de productos sujetos a vigilancia sanitaria.

El organismo justificó la decisión en la necesidad de proteger a los consumidores y usuarios, debido a que actualmente se desconocen las condiciones de manufactura del raticida.

La Anmat recordó que tanto los establecimientos que elaboran productos domisanitarios como los productos que comercializan deben contar con las habilitaciones y registros correspondientes. La disposición fue firmada por el administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana.