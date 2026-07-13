La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de varios productos cosméticos de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar, al detectar que no cuentan con la correspondiente inscripción sanitaria y que habrían ingresado al país por vías no autorizadas.

La medida fue oficializada este lunes mediante la Disposición 4193/2026, publicada en el Boletín Oficial, y rige para todo el territorio nacional.

Los productos alcanzados por la prohibición

La disposición incluye específicamente los siguientes cosméticos:

Máscara facial Rose Facial Mask, marca USHAS, de 25 mililitros.

Máscara facial Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin, marca FAYANKOU, de 25 mililitros, con vencimiento en junio de 2028.

Máscara facial Facial Mask, marca KAKAZIYAN Cartoon Mask, fabricada en China.

Máscara facial Mask Pack, marca KAKAZIYAN Cartoon Mask, de 30 mililitros, también fabricada en China.

Máscara de manos CHOVEMOAR, de 36 gramos, lote HBD12C1, con fecha de vencimiento consignada para el 11 de abril de 2024.

La resolución también extiende la prohibición a cualquier otro producto cosmético elaborado por estas cuatro marcas, independientemente de su presentación o contenido, hasta que regularicen su situación ante el organismo.

Por qué fueron retirados del mercado

Según explicó la Anmat, tras consultar la base de datos oficial no se encontraron registros sanitarios que coincidieran con la información impresa en los envases de los productos investigados.

El organismo indicó que, al no tratarse de cosméticos registrados, no puede garantizar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que sus fórmulas contengan exclusivamente ingredientes autorizados por la normativa vigente.

Asimismo, señaló que los productos presuntamente fueron importados sin cumplir los procedimientos legales ni a través de establecimientos habilitados, por lo que fueron considerados ilegítimos.

También deberán ser retirados de internet

La disposición no solo prohíbe la venta en comercios físicos, sino que además ordena eliminar las publicaciones de estos productos en plataformas de comercio electrónico.

Los cosméticos fueron detectados durante tareas de fiscalización electrónica y en inspecciones realizadas en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde también se ofrecían envíos hacia otras provincias.

Finalmente, Anmat informó que la medida fue comunicada a las autoridades sanitarias de todas las provincias, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, con el objetivo de impedir la circulación de estos productos en todo el país.