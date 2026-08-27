La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves el uso, la venta, la publicidad y la distribución de todos los productos de la marca Qualibest en la Argentina. La medida también alcanza a las plataformas de comercio electrónico y permanecerá vigente hasta que los artículos sean debidamente regularizados.

La decisión fue establecida mediante la Disposición 5292/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los lotes de los productos identificados con la marca. Entre ellos se encuentran limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos destinados al acabado de superficies. La prohibición también incluye cualquier otro producto domisanitario que lleve el nombre Qualibest.

La restricción no se limita a los comercios físicos. La Anmat también ordenó impedir la promoción y comercialización de estos artículos a través de páginas web y tiendas digitales, por lo que la medida tiene alcance nacional.

Por qué la Anmat prohibió los productos

La investigación comenzó durante tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios. En ese procedimiento, el organismo detectó que la marca ofrecía distintos artículos que no tenían inscripción sanitaria vigente.

La Anmat explicó que existían antecedentes de productos registrados por Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L. Sin embargo, las inscripciones de ambas empresas en el Registro Nacional de Establecimientos habían sido dadas de baja mediante disposiciones dictadas en 2024 y 2022, respectivamente. Como consecuencia, también perdieron vigencia los registros de los productos asociados a esas firmas.

El organismo intentó notificar a las empresas en el domicilio donde funcionaban, ubicado en Ciudadela, partido bonaerense de Tres de Febrero, pero no recibió respuesta. Además, la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que no contaba con registros de esos artículos en su jurisdicción.

Ante esta situación, la Anmat señaló que se desconocen las condiciones en las que fueron elaborados los productos y también su formulación. Por ese motivo, el organismo consideró que no puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia y resolvió retirarlos preventivamente del mercado.

La prohibición continuará vigente hasta que los productos y la situación de la empresa sean regularizados ante la autoridad sanitaria correspondiente.