La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de venta, distribución, publicidad y uso de una serie de maquillajes infantiles que se comercializaban en Argentina sin autorización sanitaria. La medida fue oficializada mediante la Disposición 3435/2026, publicada en el Boletín Oficial, tras detectarse productos sin registro durante inspecciones realizadas en comercios.

Según informó el organismo, los cosméticos estaban dirigidos al público infantil y eran comercializados con diseños atractivos y personajes populares, pero no figuraban en los registros oficiales ni contaban con la documentación exigida por la normativa vigente. Por esa razón, ANMAT señaló que no puede garantizar la calidad, seguridad ni composición de los productos.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición aparecen brillos labiales, bálsamos, iluminadores y rubores de las marcas Mocmallure, Youmi, Romantic Queen, Gagk, Pola Ayir y Mini Tango Beauty. También se identificaron productos con formas de cupcakes, figuras de Hello Kitty, muñecos Labubu, unicornios, osos y otros diseños presentados incluso como juguetes o llaveros.

La autoridad sanitaria explicó que estos cosméticos ingresaron al país por canales no habilitados o sin cumplir los procedimientos legales de importación y control. En consecuencia, se desconoce si fueron elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas o si contienen ingredientes permitidos por la legislación argentina.

La preocupación principal radica en que, al no existir controles oficiales sobre su fabricación, no es posible descartar la presencia de componentes que puedan provocar irritaciones, alergias u otras reacciones adversas, especialmente en niños, cuya piel suele ser más sensible que la de los adultos. Especialistas advierten que este tipo de productos pueden ocasionar dermatitis, irritación ocular y otras complicaciones cuando carecen de controles sanitarios adecuados.

Desde Anmat recomendaron a los consumidores evitar la compra y utilización de estos cosméticos y verificar siempre que los productos cuenten con la correspondiente inscripción sanitaria. La medida también vuelve a poner el foco sobre la comercialización de artículos infantiles importados en bazares, jugueterías y plataformas online, donde suelen ofrecerse productos llamativos sin la certificación exigida para su venta en el país.

La prohibición se suma a otras disposiciones emitidas durante 2026 para retirar del mercado cosméticos y productos de cuidado personal que no cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria. El objetivo, señalaron desde el organismo, es proteger la salud de los usuarios y evitar la circulación de productos cuyo origen y calidad no pueden ser verificados.