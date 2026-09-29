La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de los productos de limpieza de la marca B&T Química, luego de detectar que se ofrecían sin contar con los registros sanitarios correspondientes.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La prohibición alcanza a todos los lotes de los productos identificados como limpiadores, desinfectantes y cualquier otro producto domisanitario de la marca que no se encuentre debidamente inscripto.

La restricción también alcanza a las plataformas de venta electrónica, por lo que los productos no pueden continuar ofreciéndose a través de internet.

Qué detectó la Anmat

La investigación comenzó a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT y de una denuncia relacionada con la comercialización de productos de la marca.

Según consta en la disposición oficial, los artículos eran promocionados y vendidos a través del sitio web de B&T Química, redes sociales y distintas plataformas digitales.

Entre los productos detectados había desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

Durante las verificaciones, el organismo constató que los productos no estaban inscriptos ante la Anmat y que tampoco se había identificado inicialmente un establecimiento responsable habilitado por la autoridad sanitaria.

La empresa inició un proceso de regularización

La documentación oficial señala que, posteriormente, B&T Química S.R.L. se inscribió ante la Anmat y recibió el legajo correspondiente.

Sin embargo, el organismo indicó que la empresa solamente había iniciado la inscripción de determinados productos de riesgo 1, entre ellos limpiadores y suavizantes, mientras que otros productos alcanzados por la investigación continuaban sin contar con el registro requerido.

La firma, además, respondió a las notificaciones realizadas por la Anmat y manifestó que estaba llevando adelante acciones para regularizar la situación de los productos.

Por qué fueron prohibidos

La Anmat explicó que los productos domisanitarios deben contar con los registros y habilitaciones correspondientes antes de ser comercializados.

En este caso, al tratarse de artículos que no estaban registrados, el organismo señaló que no podían garantizarse sus condiciones de fabricación, formulación, calidad, seguridad y eficacia.

Por ese motivo, la autoridad sanitaria dispuso la prohibición preventiva hasta que los productos puedan cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.