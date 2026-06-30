El Gobierno nacional, a través de Anses, fijó los nuevos topes de ingresos y escalas para el cobro del salario familiar correspondiente al sistema CUNA (ex SUAF). La medida fue oficializada mediante la resolución 187 publicada en el Boletín Oficial y regirá a partir de julio de 2026.

La actualización contempla un incremento del 2,15% tanto en los montos de las asignaciones como en los límites de ingresos establecidos para acceder al beneficio. El ajuste responde a la fórmula de movilidad previsional vinculada a la evolución de la inflación.

Con la nueva actualización, podrán acceder a las asignaciones familiares los trabajadores registrados que perciban hasta $3.034.844 brutos mensuales, siempre que el ingreso total del grupo familiar no supere los $6.069.688. Este último tope también aplica para las asignaciones de pago único.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, los montos se distribuyen según los ingresos del grupo familiar. Para quienes perciban hasta $1.146.199, el monto será de $74.033 por hijo. En el segundo tramo, entre $1.146.199,01 y $1.681.012, el pago será de $49.940. En tanto, los ingresos entre $1.681.012,01 y $1.940.783 percibirán $30.206, mientras que el último tramo, de hasta $6.069.688, cobrará $15.586.

Estos mismos valores se aplican a la Asignación Familiar Prenatal, según lo dispuesto por la normativa vigente.

Para los trabajadores monotributistas, los montos varían según la categoría: las categorías A cobrarán $74.033, la B $49.940, la C $30.206 y las categorías D, E, F, G y H recibirán $15.586.

Además del salario familiar, Anses mantiene vigentes las asignaciones de pago único. En este caso, los montos actualizados son de $86.295 por nacimiento, $515.930 por adopción y $129.209 por matrimonio. También se confirmó que la Ayuda Escolar Anual será de $55.672.

Los pagos se acreditarán entre el 8 y el 22 de julio, según la terminación del DNI de los beneficiarios, de acuerdo con el cronograma oficial del organismo.