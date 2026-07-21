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Anses confirmó de cuánto será la jubilación mínima en agosto

Las jubilaciones aumentarán un 1,9% por la movilidad y se mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La jubilación mínima tendrá un aumento en agosto.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en agosto un incremento del 1,9%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad previsional. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,93. Al sumarse el refuerzo extraordinario, quienes cobran el haber mínimo percibirán un total de $489.775,93 durante agosto.

En tanto, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,49, mientras que también se actualizarán otras prestaciones previsionales, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y las pensiones no contributivas, siguiendo el mismo mecanismo de movilidad.

El aumento surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. En este caso, la actualización refleja la inflación registrada durante junio.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto?

  • Jubilación mínima: $419.775,93.
  • Jubilación mínima con bono: $489.775,93.
  • Jubilación máxima: $2.824.694,49.
  • Puam: $335.820,74.
  • Puam con bono: $405.820,74.
  • Pensiones no contributivas: $293.843,15.
  • Pensiones no contributivas con bono: $363.843,15.
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