Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en agosto un incremento del 1,9%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad previsional. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,93. Al sumarse el refuerzo extraordinario, quienes cobran el haber mínimo percibirán un total de $489.775,93 durante agosto.

En tanto, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,49, mientras que también se actualizarán otras prestaciones previsionales, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y las pensiones no contributivas, siguiendo el mismo mecanismo de movilidad.

El aumento surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. En este caso, la actualización refleja la inflación registrada durante junio.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto?