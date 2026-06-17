La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó quiénes recibirán sus haberes este miércoles 17 de junio, en el marco del cronograma de pagos correspondiente al mes de junio. La jornada alcanza a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintos programas sociales.

Entre quienes cobran este miércoles se encuentran los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y cuyos documentos finalizan en 6. También reciben sus pagos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6.

Además, Anses continúa con el pago de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad según el cronograma establecido para cada terminación de documento, así como con las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que mantienen sus fechas de acreditación durante gran parte del mes.

Uno de los puntos más importantes de junio es la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. Los jubilados y pensionados reciben este ingreso adicional junto con sus haberes mensuales, lo que representa un refuerzo significativo para sus ingresos.

De acuerdo con la información oficial, quienes perciben la jubilación mínima reciben además el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional, lo que incrementa el monto total depositado durante este mes.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y el lugar de cobro ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social o a través de los canales oficiales del organismo.