La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente al miércoles 22 de julio. Durante la jornada finalizarán los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, mientras que continuará el calendario de la Asignación por Embarazo y comenzará el de la Prestación por Desempleo.

El organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, recordó que todas estas prestaciones se liquidan con el aumento por movilidad del 2,15%.

Quiénes cobran este miércoles

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los titulares cuyos DNI terminan en 9 cobrarán su haber correspondiente junto con el bono extraordinario de $70.000.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Perciben sus haberes los beneficiarios con documentos finalizados en 9.

Asignación por Embarazo

Cobran las titulares con DNI terminados en 7.

Prestación por Desempleo

Comienza el cronograma para los beneficiarios con documentos finalizados en 0 y 1.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

ANSES recordó que los beneficiarios pueden verificar la fecha y el medio de pago a través de distintos canales:

En el sitio web oficial de ANSES, en la sección Calendario de pagos.

Desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros.

A través de la aplicación mi ANSES, en el apartado Mis fechas de cobro.

Mediante Atención Virtual, seleccionando la opción Cuándo y dónde cobro.

El organismo recomienda consultar previamente la fecha asignada para evitar demoras y concurrir únicamente el día correspondiente al cronograma.