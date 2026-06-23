La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 23 de junio con el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026, mes en el que jubilados y pensionados perciben además el medio aguinaldo junto con sus haberes habituales.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo y cuyos documentos terminan en 0 y 1. Se trata del primer grupo de beneficiarios de este segmento que comienza a percibir sus prestaciones en la última etapa del cronograma mensual.

También perciben sus haberes los titulares de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 8. Asimismo, continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, para todas las terminaciones de DNI.

En paralelo, Anses mantiene vigente el cronograma de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, beneficio que puede cobrarse durante todo el período establecido por el organismo.

Durante junio, las prestaciones previsionales y asignaciones fueron actualizadas con un incremento del 2,58% de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Además, quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Quiénes cobran este martes 23 de junio

• Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1.

• Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8.

• Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones de DNI.

• Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de Mi Anses o en los canales oficiales del organismo previsional.