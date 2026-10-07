Los monotributistas tienen derecho a cobrar la Asignación Familiar por Hijo siempre que cumplan con los requisitos establecidos por Anses y tengan sus pagos al día. El monto varía de acuerdo con la categoría del monotributo.

Para octubre de 2026, los valores por cada hijo son:

Categoría A: $78.304.

Categoría B: $52.821.

Categoría C: $31.949.

Categorías D, E, F y G: $16.487.

Categorías H, I, J y K: no corresponde la asignación por hijo.

La normativa establece que para la asignación por hijo los monotributistas pueden acceder al beneficio hasta la categoría H, aunque los montos y las categorías alcanzadas dependen de la escala vigente.

Qué pasa si el hijo tiene discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio alcanza también a las categorías más altas del monotributo y los montos son mayores.

En octubre, Anses paga:

Categoría A: $254.943.

Categoría B: $180.358.

Categorías C a G: $113.829.

Categorías H a K: $113.829.

La asignación por hijo con discapacidad tiene un esquema diferente al de la asignación familiar común y puede cobrarse incluso en categorías de monotributo superiores.

El ingreso familiar también determina el beneficio

Además de la categoría del monotributo, Anses toma en cuenta los ingresos del grupo familiar para determinar el acceso a las asignaciones.

Desde octubre de 2026, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.209.863, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares. El tope máximo de ingresos del grupo familiar es de $6.419.726.

Los monotributistas pueden consultar el detalle de sus asignaciones a través de mi Anses, en la opción “Hijos” y luego “Mis Asignaciones”, donde figura el período y el estado de cada prestación.