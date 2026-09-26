La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a octubre de 2026 para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones. Los haberes tendrán un aumento del 1,66%, mientras que los jubilados y pensionados que cobran la mínima continuarán recibiendo un bono de $70.000.

Con la actualización, la jubilación mínima será de $435.748,51 y, al sumar el bono extraordinario, el ingreso llegará a $505.748,51. El haber máximo quedará en $2.932.174,85. También se actualizarán las Pensiones No Contributivas (PNC), la PUAM y la Prestación Básica Universal.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

Las fechas de pago se determinan de acuerdo con la terminación del DNI y varían según si el beneficiario cobra el haber mínimo o un monto superior.

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario de octubre se desarrollará durante la primera parte del mes. Los beneficiarios pueden consultar el día exacto correspondiente a su DNI en el calendario oficial de Anses.

En el caso de quienes cobran haberes superiores a la mínima, el cronograma se extiende hacia la segunda mitad de octubre. El calendario general establecido para 2026 contempla pagos entre el 23 y el 29 de octubre para este grupo.

Cuánto cobrarán la AUH y otras asignaciones

La actualización también alcanza a las asignaciones que paga ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a $156.588 en octubre, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $517.475.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer escalón de ingresos familiares será de $78.304. Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, el monto llegará a $244.536.

La Asignación por Embarazo (AUE) también tendrá actualización. El incremento mensual de las prestaciones se determina mediante la fórmula de movilidad que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las PNC tendrán un cronograma específico durante los primeros días de octubre:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre.

Además, Anses mantiene disponible su calendario oficial para consultar las fechas de cobro según la prestación y la terminación del documento. El organismo también permite verificar la fecha y el lugar de pago a través de Mi Anses.