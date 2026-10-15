La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificará desde el 1 de noviembre de 2026 el procedimiento para acreditar los controles médicos de las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Con el nuevo sistema, el organismo verificará automáticamente el cumplimiento de los requisitos mediante información que enviará el Ministerio de Salud, sin exigir la presentación de documentación en papel cuando los datos estén disponibles.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 297/2026, publicada en el Boletín Oficial el jueves 15 de octubre. El objetivo es simplificar el acceso al 20% del beneficio que se retiene durante la gestación y se paga una vez finalizado el embarazo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Cómo funcionará el nuevo sistema de Anses

Hasta ahora, las titulares debían acreditar los controles médicos de seguimiento del embarazo mediante el formulario PS 2.10, correspondiente a la Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social. El trámite se realizaba en una oficina de Anses, con turno previo, y la documentación podía presentarse hasta 12 meses después de la finalización del embarazo.

Con el cambio, el organismo cruzará los datos recibidos del Ministerio de Salud para comprobar si se cumplieron las condiciones sanitarias exigidas. De esta manera, cuando la información esté disponible en los registros oficiales, las beneficiarias no tendrán que realizar esa gestión presencial para acreditar los controles.

La normativa establece que el nuevo mecanismo se aplicará a las prestaciones de la AUE que se pongan al pago a partir del 1 de noviembre de 2026.

Qué pasa si Anses no tiene los datos médicos

La resolución también contempla situaciones en las que el organismo previsional no disponga de la información necesaria o la beneficiaria presente un reclamo.

En esos casos, la titular podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos mediante la presentación de la documentación respaldatoria ante Anses. Por lo tanto, el trámite presencial seguirá siendo una alternativa cuando no se pueda verificar automáticamente la información sanitaria.

Cómo se cobra el 20% retenido de la Asignación por Embarazo

La AUE contempla el pago mensual del 80% del monto correspondiente durante el período de gestación. El 20% restante se liquida en un pago único una vez finalizado el embarazo, sujeto al cumplimiento de los controles médicos y de las demás condiciones previstas.

Con el nuevo procedimiento, Anses busca simplificar la acreditación de esos requisitos y reducir la necesidad de que las beneficiarias presenten documentación para acceder al dinero retenido.