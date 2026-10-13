La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomó este martes 13 de octubre el calendario de pagos luego del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Entre el martes y el viernes 16, cobrarán jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y beneficiarios de otras prestaciones.

El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Durante estos días también se acreditarán las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación por Embarazo (AUE) y los pagos correspondientes a Prenatal y Maternidad.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

AUH, Tarjeta Alimentar y SUAF

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y las asignaciones familiares del SUAF también recibirán sus pagos según la terminación del documento:

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

Asignación por Embarazo

Para quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE), las fechas previstas para esta semana son:

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

Pensiones no contributivas y asignaciones por maternidad

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán según el siguiente esquema:

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

En el caso de la asignación por Prenatal, los documentos terminados en 4 y 5 cobrarán el martes 13; los terminados en 6 y 7, el miércoles 14; y los finalizados en 8 y 9, el jueves 15 de octubre.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción, así como las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, mantienen un calendario más amplio, con pagos previstos hasta el 10 de noviembre.

Para consultar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Cobros”.