La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 8 de julio. Durante la jornada perciben sus haberes jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones sociales.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este miércoles cobran los beneficiarios cuyos documentos nacionales de identidad finalizan en 0 y 1.

También reciben el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), junto con la Tarjeta Alimentar, cuyos DNI terminan en 0 y 1, de acuerdo con el calendario establecido por el organismo previsional.

Por su parte, los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con documentos finalizados en 0 y 1 también tienen acreditados sus haberes durante esta jornada.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Anses recordó que todas las terminaciones de DNI continúan cobrando hasta este 8 de julio, fecha en la que finaliza el cronograma para estas prestaciones.

Por último, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) siguen disponibles para todas las terminaciones de documento y podrán cobrarse hasta el próximo 11 de agosto, según el calendario oficial difundido por el organismo.

Anses recomienda a los beneficiarios consultar la fecha y el lugar de cobro a través de sus canales oficiales antes de concurrir a la entidad bancaria correspondiente.