La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán en diciembre $730.274,20 netos, con la liquidación del aumento mensual, la segunda cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Los pagos comenzarán el miércoles 9 y se organizarán según la terminación del DNI.

El monto se compone de un haber mínimo de $453.796,70, un medio aguinaldo de $226.898,35 y el refuerzo previsional. Según el cálculo difundido, el importe bruto alcanza los $750.695,05 y, luego de los descuentos correspondientes a la obra social, el ingreso neto estimado queda en $730.274,20.

El bono de $70.000 se incorpora completo para quienes cobran la jubilación mínima y no tiene descuentos de obra social. En cambio, los beneficiarios que perciben haberes superiores tendrán una liquidación diferente, de acuerdo con el monto de su prestación.

Cuánto cobran otras prestaciones en diciembre

La liquidación también contempla a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Los montos netos estimados informados son:

PUAM: $598.219,36.

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $532.191,94.

Estos importes incluyen el haber correspondiente, el medio aguinaldo y el bono extraordinario, según las condiciones de cada prestación.

Calendario de pagos para jubilados en diciembre

Para quienes cobran hasta el haber mínimo, el cronograma comenzará el 9 de diciembre y se distribuirá de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, las fechas serán:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

De esta manera, Anses completará la acreditación de los haberes previsionales antes de Navidad. Los beneficiarios pueden consultar su liquidación y fecha de cobro a través de Mi Anses.