La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará este jueves 22 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada incluirá a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de asignaciones familiares y universales, beneficiarias de la Asignación por Embarazo y personas que reciben la Prestación por Desempleo.

Según informó el organismo, las prestaciones alcanzadas por el aumento por movilidad tendrán una suba del 1,66% en octubre. Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

Los jubilados y pensionados cuyos documentos terminen en 9 cobrarán este jueves sus haberes mensuales, junto con el bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo está destinado a quienes perciben la jubilación mínima, de acuerdo con las condiciones establecidas para su liquidación.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

También recibirán sus pagos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos finalicen en 9.

Estas prestaciones forman parte del cronograma mensual de la ANSES y cuentan con el incremento por movilidad del 1,66% correspondiente a octubre.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 8 podrán cobrar este jueves 22 de octubre.

El pago se realizará de acuerdo con el calendario establecido por el organismo previsional.

Comienza el pago por Desempleo

Este jueves también comenzará el cronograma de la Prestación por Desempleo. En esta primera jornada cobrarán los beneficiarios cuyos documentos terminen en 0 y 1.

La Anses recomienda consultar los canales oficiales para verificar la fecha de cobro y los detalles correspondientes a cada prestación.