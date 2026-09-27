Las personas que perdieron un trabajo registrado pueden acceder a una ayuda económica de Anses mientras buscan una nueva fuente de ingresos. Se trata de la Prestación por Desempleo, destinada a empleados en relación de dependencia que quedaron sin trabajo por causas que no les son atribuibles, como un despido sin justa causa o la finalización de un contrato.

En septiembre de 2026, el beneficio tiene un monto mínimo de $191.800 y un máximo de $383.800, según los valores oficiales establecidos para la Prestación por Desempleo. A partir de octubre, esos límites subirán a $195.600 y $391.200, respectivamente.

El monto que recibe cada beneficiario no es necesariamente el máximo. El cálculo inicial corresponde al 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados, siempre dentro de los pisos y topes establecidos.

Quiénes pueden solicitar la ayuda de Anses

Para acceder, los trabajadores permanentes deben acreditar por lo menos seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores al despido o finalización de la relación laboral.

En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes durante el año anterior a quedar desempleados.

La cantidad de cuotas dependerá de los meses aportados. Para trabajadores permanentes, la prestación puede extenderse entre dos y 12 cuotas. Quienes tengan 45 años o más reciben automáticamente seis meses adicionales de cobertura, bajo las condiciones fijadas por Anses.

Cómo hacer el trámite

El trámite puede iniciarse de manera online desde Atención Virtual de Anses. Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También existe la posibilidad de realizar la gestión presencialmente en una oficina de Anses, aunque en ese caso se requiere solicitar previamente un turno.

Entre la documentación básica, el organismo solicita DNI y una constancia que permita acreditar la situación de desempleo. Los papeles varían según la causa de la desvinculación.

Por ejemplo, ante un despido sin causa puede presentarse el telegrama, carta documento o una nota de despido con la firma certificada del empleador. Si se trata de la finalización de un contrato a plazo fijo, será necesario presentar una copia del contrato vencido.

La prestación también contempla cobertura de obra social durante su vigencia y permite acceder, cuando corresponda, a asignaciones familiares. Además, el tiempo durante el cual se cobra se computa como antigüedad a los fines previsionales.

Un punto importante es que esta ayuda no está destinada a cualquier persona desocupada, sino a quienes tuvieron un empleo registrado, realizaron los aportes correspondientes y quedaron sin trabajo en alguna de las situaciones contempladas por la normativa.