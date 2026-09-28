La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene durante septiembre la Prestación por Desempleo, un ingreso temporal destinado a trabajadores registrados que quedaron sin empleo y cumplen determinadas condiciones. El beneficio tiene un monto de entre $191.900 y $383.800 mensuales, según la situación laboral y los ingresos previos del solicitante.

La prestación está destinada principalmente a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, finalizaron un contrato o quedaron desvinculados por otras causas contempladas por la normativa. Para acceder, además, es necesario contar con los aportes requeridos.

Quiénes pueden solicitarla

Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al momento de la finalización de la relación laboral.

En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado más de 90 días durante el último año, con menos de 12 meses de actividad acumulada en los tres años anteriores.

También existen condiciones específicas para trabajadores comprendidos en otros regímenes. Anses establece, además, situaciones en las que no corresponde el beneficio, como quienes renunciaron voluntariamente, optaron por un retiro voluntario o continúan percibiendo ingresos por otra actividad.

Cuánto paga Anses

El monto se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores a la desvinculación.

El valor final está limitado por un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En septiembre de 2026, la prestación tiene un mínimo de $191.900 y un máximo de $383.800.

La cantidad de cuotas también depende del tiempo trabajado y de los aportes acumulados. Puede extenderse entre 2 y 12 meses, mientras que los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de seis meses si continúan desempleados y cumplen las condiciones correspondientes.

Cómo hacer el trámite

La solicitud puede realizarse de manera online a través de Atención Virtual de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También existe la posibilidad de realizarla presencialmente en una oficina del organismo, con turno previo.

Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI y la documentación que permita acreditar cómo terminó la relación laboral. Por ejemplo, en caso de despido sin justa causa se puede requerir el telegrama de despido, la carta documento o una constancia formal del empleador.

Hay un plazo importante: la solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización del vínculo laboral. Si se presenta después, se descuentan del período de prestación los días correspondientes a la demora.

Durante el período de cobro, los beneficiarios mantienen determinados derechos vinculados con obra social y asignaciones familiares, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa. Además, el tiempo durante el cual se percibe la prestación se computa para fines previsionales.

El trámite de la Prestación por Desempleo es gratuito y puede iniciarse directamente ante Anses.