La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa durante agosto con el calendario de pagos de sus distintas prestaciones y un grupo de beneficiarios puede acceder a un extra de casi $57.000 antes de que termine el mes.

Se trata del Complemento Leche del Plan 1000 Días, una asistencia destinada a acompañar la alimentación y nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños. En agosto de 2026, el monto asciende a $56.897.

El beneficio alcanza a titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y a personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) por niños de hasta 3 años.

Una de las principales características de esta asistencia es que no requiere una inscripción específica. El pago se incorpora automáticamente a la prestación de quienes cumplen con las condiciones establecidas, a partir de la información disponible en los registros del organismo.

Además, el Complemento Leche es compatible con la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar. De esta manera, algunas familias pueden percibir ambos adicionales durante el mismo mes.

Quiénes cobran el extra de $56.897

El Complemento Leche está dirigido a personas gestantes que reciben la Asignación por Embarazo y a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años.

El dinero se acredita junto con la prestación correspondiente y busca contribuir a garantizar una adecuada nutrición durante una etapa considerada clave para el crecimiento y desarrollo infantil.

Por otra parte, durante agosto las asignaciones de Anses tuvieron un incremento del 1,89%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación informada por el Indec.