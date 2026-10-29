La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 1,93% en noviembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el Indec. Además, los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo recibirán un bono de $70.000.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados

Con el aumento y el refuerzo extraordinario, quienes cobren la jubilación mínima percibirán un total de $514.158,46 en noviembre, compuesto por un haber de $444.158,46 y el bono de $70.000. En tanto, quienes superen el haber mínimo recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar ese monto total.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $425.326,77, incluido el bono de $70.000. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarán a $380.910,92, también con el refuerzo incluido.

Los nuevos montos de las asignaciones

ANSES también informó los valores actualizados de las asignaciones familiares y universales para noviembre, luego de aplicar el incremento del 1,93%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $159.611, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $519.704.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto será de $79.816 para el primer rango de ingresos. Los pagos se realizarán de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario oficial de ANSES.

Cómo se aplica el aumento

El incremento del 1,93% se calculó a partir de la variación del IPC correspondiente a septiembre, según el mecanismo de movilidad vigente. La medida alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones contempladas en el esquema informado por el organismo nacional.

El bono de $70.000 se suma al haber mensual de quienes cobran la mínima y funciona como refuerzo para alcanzar el monto total establecido para noviembre. Para quienes perciben haberes superiores, el adicional será proporcional hasta llegar a los $514.158,46.